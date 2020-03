Luka Jovic kop van jut na feestje in Belgrado: “Wil je ons allemaal dood?”

Real Madrid-aanvaller Luka Jovic wordt in zijn thuisland Servië fel bekritiseerd omdat hij de quarantainemaatregelen met de voeten heeft getreden. De 22-jarige ploegmaat van Eden Hazard en Thibaut Courtois profiteerde van de onderbreking in La Liga om naar Servië terug te vliegen.

Jovic ging er in hoofdstad Belgrado een feestje te bouwen om de verjaardag van zijn vriendin te vieren. Daarmee ging hij in tegen alle veiligheidsvoorschriften, die ook in Servië strikt moeten worden opgevolgd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

In de Servische media wordt Jovic stevig aangepakt. “In plaats van zichzelf af te schermen, maakte hij over de hele stad plezier”, schrijft had dagblad Blic. “Luka heeft iets enorm stom gedaan”, klinkt het in boulevardblad Informer. “Hij verliet Madrid en de quarantaine die de club had opgelegd en keerde ondanks alle waarschuwingen terug naar Servië. Het rondlopen zal nu wel afgelopen zijn aangezien hij gerechtelijke vervolging riskeert.” Nog een andere krant, Kurir, richt zich rechtstreeks tot de speler. “Hey jongen, wil je ons allemaal dood?”, luidt de kop.

Ook premier roert zich

Zelfs de Servische premier Ana Brnabic sprak zich woensdagavond uit over de zaak. “We zien negatieve voorbeelden van onze voetbalsterren die voor miljoenen spelen en de verplichte quarantaine overtreden door naar huis terug te keren.”

Bij Real Madrid moeten de spelers sinds deze week verplicht thuis blijven nadat een lid van het basketteam positief testte op covid-19.