Zou het een goede zaak zijn 1A te hervatten met 18 of 20 clubs? Experts spreken elkaar tegen, maar zijn het over één ding wel eens: het niveau zou zakken

De eersteklassers denken eraan door de coronacrisis volgend seizoen met 18 of zelfs 20 ploegen te beginnen in 1A. Of dat een goed idee is, is nog maar de vraag. Sporteconoom Trudo Dejonghe stelt zich vragen bij de haalbaarheid van vier extra clubs op het hoogste niveau, professor emeritus Stefan Kesenne weerlegt: “Het nadelig effect van een hoog aantal eersteklassers wordt moedwillig overschat”.