Van United Colors naar United Killers: hoe brugramp in Genua de Benetton-clan mee de dieperik insleurde

Mode is voor de familie Benetton niet meer dan een schnabbel. Het grote geld komt van het uit­baten van vliegvelden, tolbruggen en -wegen. Voor de Benettons was the sky the limit en 2018 een boerenjaar. Tot de Morandi-brug in Genua als een kaartenhuisje in elkaar stuikte. De ramp sleurde de familie mee de dieperik in. United Colors of Benetton werd United Killers of Benetton.