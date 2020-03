Experts vinden dat scholen hadden moeten openblijven voor de groepsimmuniteit, maar hoe werkt dat dan?

We hadden de scholen moeten openhouden om ‘groepsimmuniteit’ op te bouwen. Dat was het advies van wetenschappers aan onze overheid in de strijd tegen corona. Die besliste daar vorige week anders over, maar toch zal zeker zestig procent van de bevolking op termijn besmet moeten geraken om het virus te overwinnen, tenzij er snel een vaccin komt. “Een proces dat we over een paar maanden moeten spreiden”, zegt epidemioloog Pierre Van Damme (UAntwerpen).