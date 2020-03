Ook Turkije bindt dan toch in: minister van sport stelt alsnog alle sportwedstrijden uit

De Turkse minister van Sport Muharrem Kasapoglu heeft alsnog beslist alle wedstrijden in voetbal, volleybal en basketbal uit te stellen. Tot nu toe werd er in het land ondanks de uitbraak van het coronavirus nog wel gespeeld, zij het zonder publiek. Daarop was veel kritiek, onder meer van de voetballersvakbond FIFPro. Die vond het te riskant voor de spelers.