Tulsi Gabbard gooit handdoek in de ring en spreekt steun uit voor Joe Biden

De Democrate Tulsi Gabbard is geen kandidaat meer voor het Amerikaanse presidentschap. Ze heeft tot nu toe slechts twee afgevaardigden verzameld - bij de caucus in Amerikaans Samoa - en maakte dus absoluut geen kans om de Democratische kandidaat te worden. Ze heeft haar steun uitgesproken voor Joe Biden.

“Ik ga niet akkoord met alles wat de vicepresident zegt over elk onderwerp, maar ik weet dat hij een goed hart heeft en dat hij gemotiveerd wordt door zijn liefde voor het land en voor het Amerikaanse volk”, zei Gabbard, die voor Hawaii in het Huis van Afgevaardigden zat. In 2016 was ze een van de enige Democraten in het Congres die Bernie Sanders steunden.

Gabbard zei donderdag aan de media dat de resultaten van de verkiezingen van dinsdag in Florida, Illinois en Arizona, die allemaal duidelijk door Biden werden gewonnen, duidelijk hebben gemaakt dat de kiezers Biden verkiezen om het tegen Donald Trump op te nemen in november.

Volgens RealClearPolitics.com verzamelde Joe Biden ondertussen 1.180 afgevaardigden, Bernie Sanders heeft er momenteel 885. Om in een eerste ronde de nominatie binnen te halen tijdens de partijconventie, heeft een kandidaat 1.991 kiesmannen nodig. De andere Democratische kandidaten hebben zich ondertussen allemaal achter Biden geschaard. Enkel Elizabeth Warren moet nog een beslissing nemen.

