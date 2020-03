Handgemeen aan Delhaize in Kortrijk wanneer klant regels niet respecteert: “Dit gedrag is ontoelaatbaar”

Kortrijk - Security die aan het warenhuis Delhaize staat in de Gentsesteenweg in Kortrijk moest donderdag ingrijpen toen een klant de wachtrij niet respecteerde. Het kwam tot een handgemeen. “Dit incident is onbegrijpelijk”, zegt woordvoerder van Delhaize Roel Dekelver. Hij vraagt het publiek kalm te blijven en de regels te respecteren.

Delhaize neemt de voorzorgen zoals ieder warenhuis die neemt. Klanten wachten op ruime afstand van elkaar en wachten ook hun beurt af. Op teken van de bewakingsagent kunnen ze naar binnen. Een klant had het donderdag anders begrepen en hield zich niet aan de regels. Het kwam tot een schermutseling met de bewaker en een tweede man moest tussenbeide komen. Uiteindelijk ging de dader weer naar buiten.

“De betrokken persoon respecteerde de wachtrij niet en wou zomaar binnengaan”, zegt Dekelver. “De bewakingsagent greep in. Dit is een uitzonderlijke situatie die deze klant wellicht niet kon plaatsen. We hadden een paar incidenten. De meeste mensen hielden zich aan de regels. Maar wat die man deed, is ontoelaatbaar en onbegrijpelijk. We gaan ook de nodige stappen zetten.”

In het warenhuis zelf mogen de werknemers ook nogal wat horen van misnoegde shoppers. “Wij doen er alles aan om de zaak draaiend te houden. Onze mensen staan stevig onder stress. Sommige klanten zijn echt onvriendelijk en hebben geen respect. Zeer spijtig, al zijn het uitzonderingen.”