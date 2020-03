Je hebt kijken, maar geen kijken kijken: hoe jongeren van vandaag via hun schermen in drie werelden tegelijk vertoeven

Schermen: ze zijn nu meer dan ooit ons contact met de buitenwereld. Zeker bij uw 16-jarige tiener, die in de zetel zit – correctie: hangt – en in drie werelden tegelijk lijkt te vertoeven. Op de grote tv kijkt hij naar Temptation, op zijn iPhone speelt een YouTube-vlogger en met een half oog houdt hij zijn huiswerk op Smartschool in het oog. Bij al dat multitasken krijgt die ­tiener nu zelfs hulp: Netflix laat buitenlandse series nu ook in het Nederlands ­inspreken, “omdat jongeren toch niet echt meer kijken”. Maar hoe kijken ze dan wel? En wat neem het tienerbrein eigenlijk op als het al die dingen tegelijk doet?