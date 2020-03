Is er geen toiletpapier meer te vinden in jouw dichtstbijzijnde supermarkt? Dan is er maar één adres: frituur Olly's buikje vol in Glabbeek. De zaak staat bekend voor wekelijkse acties, maar met deze actie overtreffen ze toch zichzelf: uitbater Olly deelt gratis en voor niks wc-rollen uit, ook voor wie geen friet bestelt.