Leider in Eerste Amateur pikt plannen voor hervorming tot 20 ploegen niet: Deinze spreekt zelfs van juridische stappen

Eén van de scenario’s die op tafel liggen voor de Jupiler Pro League volgend seizoen is om met twintig teams te spelen. Maar dat plan mag van KMSK Deinze, momenteel riant aan de leiding in Eerste Amateur, zo de prullenmand in.

Dat Deinze niet achter de hervorming naar 20 clubs staat, is niet verrassend, want als dat plan wordt doorgevoerd zou de Oost-Vlaamse club niet promoveren naar 1B. Aangezien OH Leuven, Beerschot, Westerlo en Virton in dat scenario de zestien huidige eersteklassers zouden vervoegen, dan komen Union, Lokeren, Roeselare en Lommel in Eerste Amateur terecht. En 1B zou op die manier ophouden te bestaan, waardoor de kampioen in Eerste Amateur gewoon in zijn reeks moet blijven.

Foto: mvh

Kampioen worden maar niet mogen promoveren: daar kan de voorzitter van huidig koploper Deinze, Denijs Van De Weghe, niet mee leven. “Wij hebben het recht om te promoveren”, klinkt het. “We staan twintig punten voor op de tweede in de stand en gaan waarschijnlijk los kampioen spelen. Dit is waarschijnlijk krantenpraat maar mochten onze rechten niet gerespecteerd worden, dan zullen we zeker juridische stappen zetten”, reageert de voorzitter gepikeerd.

Meeste clubs wel akkoord

Stel dat het tot een juridische strijd komt, dan is het maar de vraag wie in het gelijk gesteld zal worden. Navraag leert ons immers dat het plan voor een hoogste klasse met twintig teams al langer op tafel ligt. Er zou zelfs al rondvraag geweest zijn bij de clubs uit 1B en Eerste Amateur. Het merendeel van die clubs gaf toen aan het voorstel genegen te zijn.

‘Nieuwe tweede klasse’

Een ander argument tegen de zaak van Deinze is dat, indien 1B wegvalt, de club wel degelijk een reeks zou stijgen aangezien Eerste Amateur dan zogezegd de ‘nieuwe tweede klasse’ zou worden. Daarnaast zou het met het nieuwe format ook eenvoudiger en goedkoper worden om te promoveren. De kans dat Deinze bij een juridisch procedure zijn slag thuis zou halen, lijkt dus klein.