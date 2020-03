Coronavirus kan transfer Saelemaekers boycotten

Anderlecht verhuurde Alexis Saelemaekers (20) in januari voor 3,5 miljoen aan AC Milan. In die deal was min of meer sprake van “een verplichte aankoopoptie” van 3,5 miljoen in juli. We schrijven min of meer, want er zijn toch enkele – weliswaar realistische – voorwaarden die moeten vervuld worden vooraleer de aankoopoptie echt verplicht wordt. Die voorwaarden zijn prestatiegericht, al ontkent paars-wit dat het om een bepaald aantal speelminuten gaat. Nu de Serie A stilligt door het coronavirus, kunnen die in het gedrang komen.