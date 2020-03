Coronavirus slaat hard toe bij grote familie in New Jersey: drie doden, vier besmettingen na etentje

Het coronavirus eist een zware tol binnen een groot gezin in het Amerikaanse New Jersey. Grace Frusco, matriarch van 11 kinderen en 28 kleinkinderen, is overleden aan de gevolgen van coronavirus. Kort voor haar overlijden is ook één van haar zonen en een dochter overleden aan het virus. Dat meldt The New York Times.

Grace Frusco, de matriarch (73) van het grote gezin, is afgelopen woensdag overleden in het ziekenhuis. Ze werd een tijdje beademend, maar is uiteindelijk bezweken in het ziekenhuis. Luttele uren eerder was ook één van haar zonen bezweken aan de gevolgen van het virus. Vijf dagen voordien was Rita(55), de oudste dochter van het Grace, al overleden. Volgens de advocaat van de familie was de toestand van de matriarch kort voor haar overlijden zo kritiek dat ze niet geweten heeft dat twee van haar kinderen overleden waren.

Vier andere besmette gezinsleden liggen nog steeds in het ziekenhuis. De overige familieleden, om en bij de 20 personen, zitten momenteel in thuis-quarantaine en moeten hun rouwproces in isolement doormaken. Volgens The New York Times is de bron van besmetting een familiedinertje eerder deze maand. Een persoon die in contact was gekomen met een besmette patiënt was ook aanwezig op het feestje en heeft zo mogelijk de leden van de familie besmet. Nog volgens de advocaat was het daar business as usual daar en betaalt deze familie daar nu een loodzware tol voor. Hij stelt dat hij in opdracht van familie dit verhaal naar buiten brengt om de bevolking te waarschuwen. “Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk dit is: neem uw verantwoordelijkheid, vermijd bijeenkomsten.”