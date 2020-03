Spijtig van die goeie interviews: Playboy stopt ermee

Deze week verschijnt de allerlaatste Playboy op papier. Gedaan met grappen dat je het boekje kocht “voor de goeie interviews”. Gedaan met je zorgvuldig verstopte Playmates bovenhalen wanneer niemand anders thuis is. Een triest einde voor het wereldvermaarde magazine dat van modellen en actrices wereldsterren maakte en de preutse VS wakkerschudde. “Het zal nooit meer hetzelfde zijn”, zeggen Vlaamse kenners.

“Entertainment for men”, staat in december 1953 op de cover van de allereerste Playboy. Marilyn Monroe zwaait naar de lezer, terwijl die prachtige blonde lokken van haar in het rond vliegen. “First time ...