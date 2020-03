Banken bereid tot uitstel aflossing woonlening, maar voorwaarden onduidelijk: “Het is een intentieverklaring”

De banken zijn bereid om particuliere klanten die het financieel moeilijk krijgen door het coronavirus, kosteloos uitstel te verlenen voor de afbetaling van hun hypothecair krediet. Dat zegt sectorfederatie Febelfin. Wie hiervoor in aanmerking komt, is niet duidelijk. “Het is een intentieverklaring van de sector”, zegt woordvoerder Isabelle Marchand.

“De banken zullen voor iedereen apart kijken wat de beste oplossing is”, klinkt het. “In sommige gevallen zal dat een uitstel van betaling van het kapitaal van het hypothecair krediet zijn. De banken zijn in deze dossiers bereid tot een dergelijk uitstel en zullen hiervoor geen kosten aanrekenen.”

Voorwaarden of criteria kan de federatie hier niet aan verbinden. “De banken zullen zich soepel opstellen en elke situatie individueel bekijken”, verduidelijkt Isabelle Marchand, de woordvoerder van Febelfin. “Elke krediet is anders, elke situatie ook. Het is te persoonlijk om hier voorwaarden of criteria aan te verbinden. Het is een intentieverklaring, maar de banken zullen hun engagement nakomen.”

Wie in financiële problemen komt, moet meteen contact opnemen met zijn bankier. “Wacht niet tot de problemen te ernstig zijn. Door te anticiperen, kan je erger voorkomen. Je bankier zal samen met jou kijken welke mogelijkheden er zijn.” De meeste banken werken momenteel op afspraak op weekdagen in de voormiddag. Febelfin adviseert om contact op te nemen met het kantoor via telefoon of chat. “We willen onze klanten zo veel als mogelijk bijstaan. Hier zullen geen dossierkosten aan verbonden zijn.”