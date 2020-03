Ziekenhuizen bereiden zich voor op overrompeling: welke patiënt krijgt voorrang als er bedden te kort zijn?

In de Italiaanse ziekenhuizen is de overrompeling zo groot dat artsen er moeten kiezen welke patiënt ze wel nog behandelen en welke niet. Om de Belgische ziekenhuizen op een dergelijk worstcasescenario voor te bereiden, zijn er nu richtlijnen. Het belangrijkste criterium is de overlevingskans. Maar wat als die bij twee patiënten even groot is?