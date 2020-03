Kevin De Bruyne Cup 2020 wordt geannuleerd

Slecht nieuws voor de KDB Cup: de onzekerheid omtrent de verspreiding van het Coronavirus verplicht de organisatoren immers om de vijfde editie van het prestigieuze internationale jeugdtoernooi voor U15-teams dit jaar te annuleren.

“Tot onze grote spijt moeten we de KDB Cup 2020 annuleren”, klinkt het. “In de afgelopen dagen hebben we mogelijke alternatieve scenario’s bekeken om het tornooi toch te laten doorgaan. Maar door de onzekerheid die de verspreiding van COVID-19 in heel Europa en daarbuiten met zich meebrengt, kunnen wij de KDB Cup over ruim twee maanden onmogelijk laten plaatsvinden. De gezondheid van de deelnemers, toeschouwers, vrijwilligers en iedereen die er bij betrokken is, willen we absoluut niet in gevaar brengen. Gezondheid gaat voor alles!”

“We nodigen jullie nu wel al graag uit voor de 5e editie van de Kevin De Bruyne Cup op 22 en 23 mei 2021 (Pinksterweekend).”