Ook krantenwinkels vragen nu verplichte sluiting: “Pure kafka: geen premie én amper inkomsten”

Knokke-Heist -

Na de kappers uiten ook dagbladhandelaars over heel Vlaanderen hun ongenoegen. Velen onder hen vragen een verplichte sluiting, want anders komen zij niet in aanmerking voor een premie. Nu blijft het gros open omdat de financiële druk anders te groot wordt. Al levert ook dat niets op. “Pure kafka: zolang er geen federale sluiting komt, kan Vlaanderen niets betalen”, zucht Mathieu De Bouvere.