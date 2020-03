Paul Pogba traint in shirt van Juventus... maar dat is deze keer niét om te provoceren, integendeel

Paul Pogba heeft de fans van Manchester United even serieus doen schrikken met een video waarin hij aan zijn conditie aan het werken is… in het shirt van Juventus. Maar het was de eigenzinnige Fransman deze keer niet te doen om te provoceren, integendeel.

De Fransman werd al langer in verband gebracht met een (sensationele) terugkeer naar zijn ex-club. Dat hij op de video te zien is in het shirt van de Oude Dame, is in die context natuurlijk opvallend. Maar de United-middenvelder legde snel uit dat hij het shirt droeg als eerbetoon aan zijn landgenoot en Juve-speler Blaise Matuidi, bij wie onlangs het coronavirus werd vastgesteld. “Ik steun alleen mijn vrienden... dat is alles, meer niet. Het is voor onze vrienden Blaise Matuidi, Albin Ekdal en alle atleten en mensen over de hele wereld! Wees sterk en wees voorzichtig.”

Pogba werd tijdens zijn trainingssessie vergezeld door teamgenoot Victor Lindelof, die ook aan het revalideren is. De Zweedse verdediger droeg het Sampdoria-shirt van Ekdal, die ook positief testte op het virus.

Nieuw contract?

Afgelopen zomer leek Pogba aan te sturen op een vertrek, maar de zaken zijn nu helemaal anders. Na een seizoen vol blessureleed zou hij uit zijn op eerhersteld op Old Trafford. Als United zich kan kwalificeren voor de Champions League, is de kans groot dat hij zijn contract zal verlengen. Al zouden Real Madrid en Barcelona nog steeds op de loer liggen voor de nog steeds pas 26-jarige Fransman.