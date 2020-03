Dokter en verpleegster getuigen vanuit zwaarst getroffen Italiaanse regio’s: “We tellen de doden niet meer”

Italië is zwaar getroffen door de uitbraak van het coronavirus. Het aantal doden in het Europese land overstijgt met meer dan 3.400 de sterfgevallen van het virus in China. Een dokter en een verpleegster uit de zwaarst getroffen gebieden, getuigen over de noodtoestand en de stressvolle situaties waarin ze dagelijks moeten werken. “Helaas krijgen we de situatie niet onder controle”, aldus verpleegster Daniela uit Milaan. “Er is een hoge graad van besmetting en we tellen zelfs de doden niet meer.”