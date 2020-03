Overheid neemt 180.000 coronatests in beslag in Luik

Politiediensten en de civiele bescherming hebben vanmiddag meer dan 180.000 coronatesten in beslag genomen bij een bedrijf in de provincie Luik. “Uitzonderlijke omstandigheden vereisen nu eenmaal uitzonderlijke maatregelen”, zegt minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V).

Het is nooit eerder gebeurd, maar politie en civiele bescherming zijn donderdagnamiddag binnengevallen bij een bedrijf in de provincie Luik om gezondheidsproducten op te eisen. De FOD Volksgezondheid had hen getipt dat het bedrijf coronatesten bezat, net als reagentia om zulke tests aan te maken.

De vrees bestond dat de producten voor grof geld aan het buitenland verkocht zouden worden, dus vaardige Pieter De Crem een ministerieel besluit uit om alles op te eisen. “Uitzonderlijke omstandigheden vereisen nu eenmaal uitzonderlijke maatregelen”, zegt minister De Crem. Hij sluit niet uit dat zulke opeisingen in de toekomst nog zullen gebeuren in de strijd tegen corona.

Bij het bedrijf werden maar liefst 180.000 tests aangetroffen, net als stoffen om een veelvoud nieuwe tests aan te maken. De overheid kon die producten in theorie ook aankopen bij het bedrijf, maar wou in het belang van het land lange onderhandelingen vermijden en snel handelen. Het bedrijf, waarvan de naam niet bekendgemaakt wordt, werkte naar verluidt mee met de inbeslagname en zal binnenkort ook “marktcomform” vergoed worden voor die producten. Over welk bedrag het gaat is voorlopig onduidelijk.

De civiele bescherming stockeert de 180.000 tests en de producten om nieuwe tests te maken voorlopig. Het is nu aan de FOD Volksgezondheid om te beslissen hoe de tests de komende dagen verspreid worden.