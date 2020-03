Na het vuur kwam de hongersnood: Australië zet helikopters met voedselpakketten in voor dieren

Kilo’s wortelen en zoete aardappelen worden dezer dagen met helikopters boven natuurgebied in

New South Wales gedropt. Het is een nieuwe fase in de redding van de dieren die de bosbranden hebben overleefd, maar nu dreigen te verhongeren. Intussen is de omvang van de ravage duidelijk: 186.000 vierkante kilometer is afgebrand, 5.900 gebouwen werden in de as gelegd en 34 mensen zijn omgekomen. Ruwe schattingen stellen dat een miljard dieren stierven.