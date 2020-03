Gevangenissen willen mondmaskers maken en doen oproep: “Breng ons uw naaimachines”

Het Gevangeniswezen doet een oproep naar extra naaimachines zodat gedetineerden nog veel meer mondmaskers kunnen maken. “We hebben stof voor 11.000 mondmaskers”, zegt woordvoerster Kathleen Van De Vijver. “Maar we hebben een tekort aan industriële of semi-industriële naaimachines, industriële of semi-industriële op 220 Volt, tekort.”

Eerder deze week namen gedetineerden zelf het initiatief om mondmaskers te beginnen stikken om de tekorten in de ziekenhuizen en de zorgsector mee te helpen opvangen. “Om op die manier iets terug te doen voor de maatschappij”, klonk het.

Foto: rr

LEES OOK. Tattoo-artieste doet oproep aan collega’s: “Doneer jullie mondmaskers”

“We willen zo veel mogelijk mondmaskers aanmaken voor ons personeel en alle hulpverleners die momenteel niet over een mondmasker beschikken”, zegt woordvoerster Kathleen Van De Vijver. De stof, die de gedetineerden gebruiken, is hoogtechnologisch en wordt reeds gebruikt voor beschermkledij in de operatiezalen.

Wie een of meerdere semi-industriële of industriële (op 220 Volt) naaimachines kan doneren of verhuren, wordt gevraagd contact op te nemen met het Gevangeniswezen via kathleen.vandevijver@just.fgov.be.