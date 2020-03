Romelu Lukaku praat vrijuit over coronacrisis in Milaan: “Ik mis het normale leven, nu leer je te appreciëren wat je hebt”

Romelu Lukaku schermt zijn privéleven zorgvuldig af maar de Rode Duivel maakte een uitzondering voor Ian Wright, een voormalige spits van Arsenal en momenteel voetbalanalist en tv-persoonlijkheid. Die wist hem te strikken voor een online-interview om te praten over hoe hij omgaat met de coronacrisis in Milaan.

“Ik ga er niet om liegen: gisteren zag ik het even niet meer zitten”, bekent Lukaku. “Ik mag niet naar buiten, ik kan niet trainen,... Ik zit nu al acht-negen dagen binnen. Ze hebben me wel een fiets gegeven, want hier in Milaan wonen alle spelers in het centrum van de stad op kleine appartementen. Dus ik had gewoon de ruimte niet om te trainen. Toen ze gisteren in een groep-chat vroegen wie geen fiets had, reageerden heel wat spelers. Twee uur later hadden we allemaal een fiets.”

“Ik mis gewoon het normale leven, weet je. Bij mijn moeder zijn, bij mijn zoon of zelf bij mijn broer... Je kan gewoon geen normaal contact hebben met een andere mens. Maar ik mis ook trainen, spelen voor de fans. Nu leer je te appreciëren wat je hebt. Ik ben echt gelukkig. Je kent mijn achtergrond: deze situatie doet me terugdenken aan wat ik doormaakte als kind.”

“Je moet voorzichtig zijn want je zou iemand kunnen aanraken die het virus zou kunnen hebben. Mijn moeder heeft diabetes en behoort dus tot de risicogroep. Ik kan dus zelfs niet naar huis gaan en haar aanraken. Mijn moeder gaat helemaal niet meer naar buiten, enkel in de achtertuin of ’s nachts voor een kleine wandeling.”

Lukaku zelf wordt door Inter uiteraard in de watten gelegd. Zo krijgt hij bezoek van zijn fysiotherapeut en brengen ze zijn eten. “Omdat ik een strikt dieet volg komt er elke dag iemand van de club om twaalf uur met mijn eten. Dat er in mijn periode bij Manchester United kritiek op mij was dat ik niet in vorm was, kwam hard aan. Dat ergerde me wel en kroop in mijn hoofd. Daarom moest ik ook weg, het was over. Ik werk nu harder omdat er hier ander wordt getraind. Erg hard, als een team.”

Maar voetballen zit er nu dus niet in. Wat doet Lukaku dan, behalve trainen om in vorm te blijven? “Ik kijk wel tv: ‘Power’ en ‘Top Boy’ op Netflix, maar ook ‘All the smoke’ over en met NBA-spelers op Youtube. Maar ook Dave Chappelle vind ik goed, hij is mijn favoriete comedian. En uiteraard speel ik ook op de Playstation: Call of duty.”

“Mijn zoon heeft al een goede linker”

Als uitsmijter praat Lukaku zelfs ook even over zijn zoon, Romeo. “Hij is nu 15 maanden oud. Sinds zijn negen maanden stapt hij en vanaf tien maanden trapt hij al tegen een bal. We hebben in huis ook zo’n goaltje staan en hij is echt goed, hij heeft een goede linker.”