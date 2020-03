Drugsdealende visboeren krijgen tot acht jaar cel

Leden van een Marokkaanse familie uit Borgerhout hebben gisteren celstraffen tot acht jaar en boetes tot 40.000 euro gekregen. De rechtbank vond het bewezen dat de Marokkaanse familie uit Borgerhout, die gekend is voor haar vijf viswinkels, zich bezighield met internationale cocaïnesmokkel en dat ze de opbrengsten had witgewassen. Met het geld werd vastgoed gekocht, waaronder een appartement in het Hilton in Tanger. Zowat 1,6 miljoen euro werd verbeurd verklaard.