Ze leveren superwarme kledij, maar kreunen zelf onder de sneeuw: kasjmiergeiten in nood

Geitjes met een kasjmiervacht lijken niet bestand tegen de effecten van de klimaatverandering. Ze worden geconfronteerd met een sneeuwtapijt waardoor ze niet meer aan hun grassen kunnen en onderkoeld geraken. En ook de nomadische herders die met hun kuddes door de Tibetaanse hoogvlakte trekken, laten de kasjmierindustrie meer en meer voor wat ze is.

Het is altijd al koud geweest in het Tibetaanse Hoogland, een uitgestrekte hoogvlakte gelegen tussen India en Tibet. Min 40 graden is er geen abnormale temperatuur. En toch sneeuwt het er zelden.

Maar ...