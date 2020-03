De beste ideeën hebben we gepikt van de natuur: deze handige oplossingen vonden we dankzij planten en dieren

Zelfs in de zoektocht naar een vaccin zouden ­onderzoekers eens naar de natuur kunnen kijken. Want meer en meer ­beseffen we dat oplossingen niet altijd te ­vinden zijn in een lab. ­Biomimetica heet de wetenschap die leentjebuur speelt bij de natuur. Waarom zouden we het ook elders zoeken, wanneer het leven op aarde al 3,8 miljard jaar de coolste ­oplossingen heeft gevonden in de eeuwige struggle for life?