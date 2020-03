Groepsimmuniteit voor Nederland en ‘lockdown light’ voor België overlappen in Baarle: “In deze situatie vervagen landsgrenzen, toch?”

Baarle-Hertog -

In Baarle-Hertog, waar de landsgrenzen door elkaar lopen met het Nederlandse Baarle-Nassau, zijn de coronaregels niet meer voor iedereen even duidelijk. De zaken op Nederlands grondgebied zijn meestal gewoon open en passen de Nederlandse groepsimmuniteit toe, de Belgische zaken gingen op slot. Dat zorgt voor drukte in de ene straat en doodse stilte om de hoek.