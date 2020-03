Uitstel voorzittersverkiezingen zet kwaad bloed bij Open VLD: “Wij weten ook wel wie de partijtop steunt”

De voorzittersverkiezingen van Open VLD zijn twee maanden uitgesteld. Officieel omdat het in tijden van corona niet verantwoord is, maar in het kamp van kandidaat Egbert Lachaert zien ze dat uitstel vooral als een manoeuvre tegen hen. “Wij weten ook wie in het partijbestuur zit en wie zij steunen.” Het uitstel zet de tegenstellingen in de partij nog wat verder op scherp.