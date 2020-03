De wereld is om zeep? Maar laat het nu net die zeep zijn die de mensheid zal redden: onze reporter brengt een ode aan dit kostbare goedje

“In de rubriek ‘De Loftrompet’ brengen we elke week een ode aan een niet-alledaags persoon of voorwerp. Omdat hij/zij/het meer aandacht verdient, omdat niets evident is.”

“De ­wereld is om zeep, er gebeuren rare dingen rondom mij. Helemaal om zeep, en het laatste oordeel kan niet ver meer zijn.” Zeg nu nog dat Urbanus geen visionair is. In 1974 bezong hij al het einde der tijden. Maar laat het nu net die zeep zijn die de mensheid zal redden.