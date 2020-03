“Verschueren heeft het overal anders uitgelegd, maar zijn nieuwe functie is wel degelijk een degradatie”

Er zijn drie kwaliteiten die iedereen Michael Verschueren toedicht. De zoon van de vader is een harde werker, een uitstekend verkoper – ook van zichzelf – en hij is een zeer goed lobbyist, zeker voor zichzelf. Kwaliteiten die Verschueren tegen alle verwachtingen (en bedoelingen) in aan boord gehouden hebben bij de installatie van de nieuwe structuur in Neerpede. Hij is nu CFO Sports, voorwaar een mooie titel. De toekomst zal uitwijzen of die functie in de praktijk even gewichtig is als ze klinkt. Want Michael Verschueren is de facto buiten het sportieve beleid geparkeerd.