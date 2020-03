‘Poetin’s chef’ wil 50 miljard dollar schadevergoeding

Yevgeny Prigozhin (58) eist 50 miljard dollar van de Amerikaanse overheid. De man die bekendstaat als Poetins chef maar vooral de leider is van het Russische trollenleger, werd beschuldigd van inmenging in de Amerikaanse verkiezingen van 2016.

Yevgeny Prigozhin is één van de getrouwen van Poetin. Officieel is hij zijn kok, maar eigenlijk heeft Prigozhin een hand in heel wat Russische belangen. Hij en zijn bedrijven werden dan ook beschuldigd van de Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. Maandag liet de Amerikaanse openbare aanklager de zaak echter vallen. Prigozhin ziet dit als bewijs dat de hele Russische inmenging niet bestond en gestoeld was op leugens. Daarom eist hij een stevige schadevergoeding van zo’n 50 miljard.

(nba)