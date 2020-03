Belgische kraantjeswater vijfde lekkerste van Europa

Leuk nieuwtje nu we met z’n allen binnenzitten. Ons kraantjeswater, dat tot nader order massaal voorradig is, is het vijfde lekkerste van Europa. Dat blijkt uit een test van KRNWTR, een Nederlandse organisatie die ijvert voor meer kraantjeswater en minder flessenwater in plastic verpakkingen.

Het water werd de afgelopen weken verzameld en op het hoofdkwartier in Amsterdam gebracht voor een blinde test met water-, soda- en wijnsommeliers. Oostenrijk kwam er als beste uit, Nederland was tweede, en ons land dus vijfde. De jury looft ons water: “Direct zout, maar toch soepel”, klinkt het verdict. Een ander oordeel klinkt wat minder enthousiast: “Doet mij denken aan een pierenbadje (een klein zwembadje, nvdr.).”

Voor we nu met z’n allen trots lopen te wezen op ons kraantjeswater: aan de test deden in totaal negen landen mee en Italië viel uiteindelijk nog af omdat er door het coronavirus niet op tijd water bezorgd kon worden. Hoe de regionale verschillen tussen het kraantjeswater in ons land – water uit Genk is niet hetzelfde als water uit Bredene – werden opgevangen, is niet duidelijk.