52 rokers zorgen voor overlijden van één niet-roker

Een nieuwe studie heeft een getal geplakt op het aantal levens dat meeroken eist. Per 52 rokers zou ook één niet-roker sterven aan de gevolgen van roken.

Dat roken schadelijk is, hoeft geen betoog. Maar hoé schadelijk precies – ook voor mensen die het niet doen – komt nu naar voren uit een onderzoek van Leonard Hofstra. Hij is bijzonder hoogleraar Risk Profiling in Heart Disease in het Amsterdamse UMC-ziekenhuis. Volgens Hofstra zijn er wereldwijd één miljard rokers, van wie er elk jaar zo’n 7 miljoen vroegtijdig sterven. Maar één miljoen mensen die niet roken – ook kinderen, dus – sterven ook vroeger.

Hofstra onderzocht de zogenoemde ‘lifetime rokers’. “Een roker rookt gemiddeld 24 jaar”, zegt hij in de Nederlandse krant AD. “We dachten altijd: die rookt zichzelf dood. Maar in die periode sterft er door gemiddeld elke 52 rokers dus ook één niet-roker.” In Nederland zou het gaan om jaarlijks twee- à drieduizend mensen.

