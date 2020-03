Studenten moeten kiezen: op kot of bij hun ouders

Kotstudenten moeten kiezen waar ze de komende periode zullen doorbrengen. Ofwel blijven ze tot 5 april op hun kot, ofwel keren ze terug naar hun ouderlijk huis. Heen en weer reizen is geen goed idee. “Het is noodzakelijk dat studenten een vaste plaats kiezen om te verblijven tijdens deze crisis”, verduidelijkt het crisiscentrum. Ook op kot moeten ze de nodige afstand bewaren van andere studenten. Kotfeestjes, of bij elkaar op bezoek gaan, zijn uit den boze. (cel)