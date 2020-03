Nog minder treinen door zieke treinbegeleiders en 180.000 testen in beslag genomen

Woensdag heeft de politie vijf pv’s uitgeschreven in de Oude Zwaan in Belsele. Het café bleek, ondanks alle maatregelen, nog steeds de deuren open te houden. Zowel de uitbater als de vier klanten die er zaten, kregen een proces-verbaal.

Politiediensten en de civiele bescherming hebben vanmiddag meer dan 180.000 coronatesten in beslag genomen bij een Waals bedrijf. Dat gebeurde op aangeven van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V), die de inval bevestigt. De vrees bestond dat de testen verkocht zouden worden aan het buitenland. Dat is op zich niet verboden, maar op vraag van de FOD Volksgezondheid liet De Crem de producten opeisen. In principe zal de overheid het bedrijf vergoeden voor die inbeslagname.

De NMBS komt vanaf maandag met een “Treindienst van Nationaal Belang”. Tussen steden rijden dan één à twee treinen per uur, lokale lijnen alleen tijdens de spitsuren en na 21 uur worden bijna alle treinen geschrapt. Dat komt doordat er zowel bij NMBS als bij Infrabel fors meer zieken zijn dan gewoonlijk. In sommige regio’s steeg het ziekteverzuim bij treinbegeleiders tot 30 procent. Drie kwart van het normale aantal zitplaatsen blijft behouden, benadrukt de NMBS. De treinen blijven even lang, zodat reizigers voldoende afstand kunnen houden.

Tandartsen vragen de overheid om hun praktijken te sluiten omdat zij de veilige afstand van anderhalve meter niet kunnen respecteren en ook geen goede bescherming hebben. Groen-voorzitter Meyrem Almaci steunt de tandartsen. “Het is effectief een zware risicogroep, zowel qua eigen gezondheid als voor de gezondheid van anderen. De vraag zal zo snel mogelijk gesteld worden op het kernkabinet.” Eerder al trok de federatie van kappers aan de alarmbel, ook zij willen dat de overheid overgaat tot sluiting van kapperszaken.

Wie dezer dagen wel nog de weg opgaat, duwt het gaspedaal dieper in. De politie stelt meer snelheidsovertredingen vast dan anders. De oorzaak is wellicht dat het rustiger is op de weg. Dat nodigt sommigen uit om sneller te rijden. De federale politie bevestigt dat er impact is op het aantal vaststellingen, maar zegt dat het nog te vroeg is om er precieze cijfers over te kunnen communiceren.

Colruyt gaat de boodschappen van personeelsleden in het UVC Brugmann Ziekenhuis en UZ Leuven zelf leveren op de werkplek, “zodat ze zich daar al ten minste geen zorgen over moeten maken”. Er komt een website met een selectie uit het assortiment van de supermarktgroep, de ziekenhuismedewerkers zullen daar hun bestelling kunnen plaatsen. Vervolgens zal Colruyt die bestellingen centraal afleveren in het ziekenhuis. Er wordt nog bekeken hoe het initiatief kan uitbreiden naar andere ziekenhuizen. (evdg, kba, mvdr)