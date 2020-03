Deinze pikt hervormingsplannen eerste klasse niet

Mocht de Pro League beslissen om de hoogste klasse volgend jaar met twintig teams te spelen, overweegt K.M.S.K. Deinze, momenteel riant leider in Eerste Amateur, juridische stappen te ondernemen.

De club vindt het niet kunnen dat 1B in dat geval afgeschaft zou worden. “We zouden dan niet kunnen promoveren, maar wij hebben wel het recht dat te doen. Als men 1B afschaft, wat dan?” reageert de voorzitter van Deinze, Denijs Van De Weghe, misnoegd. “Als onze rechten niet gerespecteerd worden, zullen we zeker juridische stappen ondernemen.”

Als het inderdaad tot een juridische strijd komt, is het maar de vraag wie in het gelijk gesteld zal worden. Door het wegvallen van 1B wordt Eerste Amateur namelijk de op een na hoogste reeks. In theorie zou de club dus wel degelijk promoveren. Navraag leert ook dat het merendeel van de clubs uit 1B en Eerste Amateur het voorstel genegen is, aangezien het nieuwe format het goedkoper en eenvoudiger zou maken om te promoveren. (tjm, kv)