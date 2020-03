Lukaku: “Ik kan mijn moeder geen knuffel meer geven”

“Gisteren werd ik bijna gek”, startte Lukaku zijn relaas bij Wright. “Ik kan niet naar buiten, ik kan niet gaan winkelen, ik zit opgesloten. Ik mis het normale leven. Het contact met mensen van wie je houdt: mijn zoon, mijn moeder, mijn broer. It’s bad, man.” Vooral over zijn moeder maakt de Rode Duivel zich zorgen. “Zij heeft diabetes, dus ik kan niet eens naar huis gaan en haar een knuffel geven. Mijn broer en ik zeiden haar dat ze niet meer op stap mocht gaan. Ze passeert in de tuin en als het donker is, gaat ze een luchtje scheppen. Maar niet meer dan dat.”

Vis en groenten

Zelf probeert Lukaku er het beste van te maken. Stipt om 12u ’s middags wordt zijn lunch gebracht – de spits staat op dieet van vis en groenten – en Inter leverde ook een fiets af waarop de Rode Duivel zijn conditie kan onderhouden. “Ik prijs mij heel gelukkig”, vertelde Lukaku nog. “Op momenten als deze waardeer je pas wat je hebt. En voor mij is dat voetballen in grote stadions.” Iets wat men in Italië begin april weer wil gaan doen.