Vogels stropen is “ecologisch misdrijf”: 50.000 euro

In een vonnis heeft de correctionele rechtbank van Verviers het stropen van vogels een ecologisch misdrijf genoemd. Een primeur voor ons land, zegt advocaat Alain Lebrun. De beklaagden moeten in totaal 50.000 euro aan boete en schadeloosstellingen betalen.

Ook al verklaarde één van de veertien beklaagden dat “ze liefhebbers van vogels zijn”, toch achtte de rechter in zijn vonnis van 58 bladzijden negen van hen schuldig aan stroperij. De stroperij zou zo’n drie jaar geduurd hebben, een beetje overal in Wallonië, het liefst in de buurt van reservaten. Om de daders te strikken werd door de politie de grote middelen ingezet: telefoontaps, huiszoekingen, inbeslagname van meer dan duizend vogels, waaronder de zeldzame barmsijs.

“Het ecologische nadeel is ontegensprekelijk”, zei de rechter. “Ook al werden de vogels weer losgelaten, toch hebben zij zich intussen niet kunnen voortplanten, wat de overlevingskansen van bepaalde soorten in ons land in het gedrang kan brengen.”(yb)