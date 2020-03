Ieder kwartier een dode erbij

Italië telt officieel meeste doden

Meer dan 10.000 besmettingen

“Het ergste moet nog komen”, waarschuwde premier Pedro Sánchez woensdag nog zijn land vanuit een bijna leeg parlement. Zijn woorden waren nog niet koud of de nieuwste cijfers van het Centrum voor de Coördinatie van Noodsituaties bevestigden zijn vrees. “Spanje noteerde de afgelopen 24 uur 169 nieuwe doden of bijna een derde meer in een dag tijd”, sprak directeur Fernando Simón donderdag op de dagelijkse persconferentie. “Ook het aantal nieuwe besmettingen groeide met een kwart (3.431 nieuwe besmettingen, nvdr). We tellen nu in totaal 17.147 geregistreerde infecties en 767 sterfgevallen.”

Spanje is met deze cijfers na China, Italië en Iran het land waar de pandemie het hardst toeslaat. Volgens berekeningsmodellen zal het land op termijn zelfs harder getroffen worden dan Italië wat besmettingen en doden betreft. In Madrid alleen al sterft volgens de cijfers van ziekenhuizen om de 16 minuten iemand aan Covid-19. Met bijna de helft van alle gevallen is de hoofdstad en de omgeving het zwaarst getroffen. Maar het reële aantal besmettingen wordt daar op nog veel meer dan 20.000 geschat.

Koning Felipe VI sprak door de coronacrisis voor het eerst sinds 3 oktober 2017, zijn volk toe. “Dit virus zal ons niet verslaan. Integendeel.” EPA-EFE

Rusthuis des doods

Verpleegster van het Virgen de la Torre hospital in Vallecas “Onze ziekenhuis telt amper honderd bedden, maar wel al 26 coronadoden”

Ook in Spanje zijn vooral oudere mensen getroffen. 33 procent van alle slachtoffers is ouder dan 65 jaar en de helft daarvan zelfs ouder dan 75 jaar. Een van de hoofdpunten in alle kranten is het drama van Monte Hermoso, een verzorgingshuis even buiten het centrum van Madrid. Daar zijn al 19 bewoners overleden. In totaal zijn 75 medewerkers en bewoners besmet. Het staat symbool voor de zware klappen die het onvoorbereide land krijgt.

Koning Felipe VI sprak voor het eerst sinds 3 oktober 2017 – afgezien van de traditionele kerstboodschap – zijn volk toe. “Dit virus zal ons niet verslaan. Integendeel. Het zal ons sterker maken als samenleving. Een samenleving die meer betrokken, zorgzamer en meer verenigd is. Een samenleving die elke tegenspoed weerstaat.” Hij vroeg dus vooral het vertrouwen van de burger in het vooruitzicht dat Spanje deze ongeziene gezondheidscrisis kan overwinnen. Felipe VI benadrukte nog eens dat de 46 miljoen Spanjaarden in quarantaine moeten blijven om het virus niet verder te verspreiden. Iedere specialist weet dat de gezondheidszorg op dit moment geen extra patiënten meer aankan.

Tsunami van patiënten

Want de coronacrisis leidt nu al tot de grootste chaos in de onvoorbereide ziekenhuizen, die als een tsunami overspoeld worden door zieke patiënten. Specialisten pleiten ervoor om de coronapatiënten meer te verzamelen. Een techniek die eerder ook al in China werd toegepast. Zo blijven er ook nog coronavrije ziekenhuizen over en kan de ziekte beter worden ingedijkt. Ook de omstandigheden waarin in sommige ziekenhuizen moet gewerkt worden, leidt tot heel veel kritiek. Een verpleegster van het Virgen de la Torre hospitaal in Vallecas vatte de situatie hard samen. “Onze ziekenhuis telt amper honderd bedden, maar wel al 26 coronadoden. Als we in deze situatie moeten blijven voortwerken, dan heb ik schrik dat wij, de dokters en verplegers voor wie de buren iedere avond applaudisseren, de ziekte nog verder zullen verspreiden.”

Vicepremier van Sociale Zaken Pablo Iglesias. EPA-EFE

Het ministerie van Volksgezondheid kondigde donderdag wel de uitbreiding aan van de zorgteams met meer dan 50.000 professionals, die onmiddellijk beschikbaar zijn: van verpleegkundigen tot artsen in opleiding. “Er komen ook nog eens meer dan 19.500 ziekenhuisbedden bij in meer dan 1.000 gebouwen voor sociale dienstverlening”, zei vicepremier van Sociale Zaken Pablo Iglesias.