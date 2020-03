Droge of ruwe handen door dat vele wassen? Dit kan je doen, want blijven wassen is de boodschap!

Hoe komt het dat dezer dagen veel mensen last krijgen van ‘kapotte’ handen?

“Droge handen, schilferige handen, pijnlijke of rode handen, zelfs kloven. Allemaal vormen van handeczeem die ontstaan omdat we zo goed, zo langdurig en zo veelvuldig onze handen wassen”, zegt professor Hilde Lapeere (UZ Gent). “We krijgen er last van omdat de zeep het vetlaagje oplost dat op onze huid ligt.”

Hoe kunnen we het best onze handen wassen als dat pijnlijk is geworden?

“Nog altijd exact zoals de handhygiëneregels voorschrijven, ook al doet het pijn. Ik kan het niet genoeg benadrukken: blijf het doen”, zegt de arts-specialist van de dienst dermatologie van het Gentse universitaire ziekenhuis. “Alleen door deze handhygiëneregels nauwkeurig te blijven opvolgen, kunnen we de coronapandemie stopzetten.”

Voor wie het nog niet weet: maak je handen nat onder stromend water. Zeep ze in. Wrijf goed over de handpalm en de bovenkant, en vergeet zeker je nagels niet, noch de plekken tussen je vingers, je duimen en je polsen. Was je handen zeker twintig seconden. Spoel ze daarna goed af en dep ze droog met een propere handdoek of met papier.

Is zonder zeep wassen een optie?

Professor Hilde Lapeere (UZ Gent) “We moeten de handhygiëneregels blijven naleven, ook al doet het pijn”

“Absoluut niet. Alleen je handen afspoelen met water is onvoldoende. Zeep helpt het best om het virus te verwijderen. Je kunt wel een zachtere zeep kopen. Ik denk bijvoorbeeld aan handwasolie of een syndetzeep (synthetisch detergent, nvdr.).”

Moeten we de pijnlijke eczeemhanden er dan maar gewoon bij nemen?

“Neen, want het geregeld wassen moet ons niet tegenhouden onze handen ook nog op een andere manier te verzorgen. Liefst met een handcrème die niet is geparfumeerd, want op de duur kunnen die op de koop toe een allergie veroorzaken. Desnoods verzorg je je handen zelfs met een bodylotion. En als het echt te pijnlijk wordt, kun je altijd een dermatoloog consulteren. Handeczeem kunnen we zeker oplossen.” Goed je handen verzorgen is volgens de expert ook nog om een andere reden noodzakelijk. “Want met kloofjes in de handen wordt ontsmetten zeer pijnlijk.”

Hoeveel keer smeren we onze handen best in? En hoe dik leggen we de laag crème?

“Liefst heel regelmatig en zeker minstens ’s avonds voor je gaat slapen. Wie wil dat de crème op de handen blijft zitten en op de huid inwerkt, en dus niet aan de lakens gaat plakken, kan zelfs katoenen handschoentjes aantrekken”, zegt professor Lapeere. Ze raadt aan een vingertop crème voor elke hand te gebruiken.

Wat als we nog geen last hebben van eczeemhanden?

“Hoe vetter de huid, hoe minder snel je handen aangetast zullen zijn. Mensen met droge huid zullen veel sneller last ondervinden. Maar omdat we met zijn allen regelmatig onze handen moeten blijven wassen, zullen velen uiteindelijk last krijgen van pijnlijke of uitgedroogde handen. Daarom raad ik zeker aan preventief crème te smeren.”

In sommige omstandigheden draag je gewoon ook beter handschoenen. “Vooral bij wat ik noem ‘nat werk’”, zegt de dermatologe. “Dus bij de afwas of bij bijvoorbeeld het poetsen. Want ook díe middelen drogen de handen nog eens uit.”