KBVB geeft clubs drie maanden uitstel van betaling

Geen officiële matchen tot en met 1 mei. Hetgeen wat al een tijd in de lucht ging, werd donderdag ook door de KBVB bevestigd. De Belgische voetbalbond herhaalde daarnaast ook het bericht dat er tot en met 5 april geen groepstrainingen mogen doorgaan en deelde ook mee dat alle voetbalkampen en toernooien minstens tot het einde van de paasvakantie (6-19 april) opgeschort worden. Zeker dat laatste is ingrijpend gezien die evenementen voor vele clubs een grote bron van inkomsten zijn. De beslissing om de bondsbijdragen met drie maanden uit te stellen, moet de clubs in de komende periode dan ook het hoofd boven het water doen houden.