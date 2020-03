‘Boekensjoelbak’ in bibliotheek: “Mensen willen plots meer lezen over pest, griep en andere epidemieën”

Gent -

Het takeawaypunt in ­bibliotheek De Krook is een groot succes. Donderdag werden liefst 450 pakketten afgehaald. Op een veilige manier, want er mag maar één ontlener tegelijk binnen en er is geen fysiek contact met baliemedewerkers. Opvallend: velen ontlenen boeken die verwijzen naar de huidige situatie.