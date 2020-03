Tientallen Europese radiozenders spelen om 8.45 uur ‘You’ll never walk alone’: “Om mensen dichter bij elkaar te brengen”

Heel wat Europese radiozenders zullen vrijdagochtend om 8.45 uur ‘You’ll never walk alone’ draaien om mensen tijdens de coronacrisis dichter bij elkaar te brengen. Het idee komt van Sander Hoogendoorn, dj bij het Nederlandse 3FM. Heel wat Belgische en buitenlandse radiozenders sloten zich al bij de actie aan.

De Nederlandse dj dacht dat het een leuk idee zou zijn om tijdens de ochtendshow op meerdere Nederlandse zenders gelijktijdig hetzelfde nummer te draaien.

“We moeten, ondanks de afstand die we moeten bewaren, toch nog met elkaar optrekken, dat geeft een gevoel van samenhorigheid”, vertelde hij op StuBru. “De bal is aan het rollen gegaan en we kwamen overeen om You’ll never walk alone van Gery & The Pacemakers te draaien. Dat doen we om 8.45 uur op vrijdag.” De dj’s roepen op om met z’n allen op vrijdag de radio op te zetten, de ramen open te zetten en luidkeels mee te zingen.

De oproep werd ook in België opgepikt, zowat alle Vlaamse radiozenders nemen deel. Maar ook in andere Europese landen zoals Luxemburg, Oostenrijk, Bulgarije, Spanje en zelfs het Verenigd Koninkrijk, kreeg de oproep bijval. Donderdagavond stond de teller van deelnemende zenders op 164.