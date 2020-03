Licenties: ook Club Brugge krijgt positief advies

Op vlak van licenties hoeft ook Club Brugge zich niet al te veel zorgen meer te maken. Blauw-zwart kreeg een positief advies van de Licentiecommissie en mag verwachten zijn licentie weldra in de bus te krijgen.

In totaal zijn er elf clubs uit 1A die een gunstig advies kregen van de licentiecommissie. Naast Club Brugge zijn dat AA Gent, Charleroi, ­Antwerp, KV Mechelen, Genk, STVV, Zulte Waregem, Kortrijk, Cercle Brugge en Waasland-­Beveren. Voor sommigen onder hen vraagt de commissie wel nog extra documenten of duiding waardoor een positief advies nog niet de facto gelijk staat aan een licentie. Moeskroen en Eupen ­vernamen tot dusver nog niets, terwijl Standard, Anderlecht en Oostende sowieso al bijkomende documenten ­moeten voorleggen. Dat laatste geldt ook voor Lommel en Westerlo, die net als het merendeel van de 1B-clubs nog extra duiding zal moeten geven bij de ­Licentiecommissie. Die wil op 8 april ­finaal communiceren over de ­licenties.