Al 12 jaar gezocht: van terreur verdachte Belg opgepakt bij coronacontrole in Duitsland

Een 51-jarige Belg, tegen wie al sinds 2008 een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd was, is dinsdag opgepakt bij een grenscontrole in het Duitse Trier. Dat meldt de Duitse nieuwssite SWR Aktuell.

De Belg van Marokkaanse afkomst werd volgens de Duitse federale politie opgepakt bij een grenspost aan de A64 nabij Trier, waar de politie controles uitvoerde naar aanleiding van de coronacrisis. Hij zat als passagier in een wagen.

Tegen de Belg is al twaalf jaar een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd. Hij wordt ervan beschuldigd deel uit te maken van een terreurgroep in Marokko die van plan was om aanslagen te plegen, aldus de Duitse politie. De man zou nu aan Marokko worden uitgeleverd.