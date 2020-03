Stichting tegen Kanker waarschuwt: “Stop met roken om risico op zware corona te verlagen”

“Stop met roken.” Het is steevast het advies van de Stichting tegen Kanker, maar in deze coronacrisis geldt het nog veel meer. “Het is een van de beste dingen die rokers kunnen doen tijdens deze uitbraak, naast het rigoureus opvolgen van alle voorzorgsmaatregelen”, luidt het.

Onderzoek toonde aan dat er een verband is tussen roken en de ontwikkeling van een ernstige vorm van Covid-19. “We kunnen niet stellen dat rokers sneller besmet raken met het virus, maar als ze besmet raken is de kans op een ernstige vorm wel groter. Studies bewijzen dat rokers een groter risico lopen om een vorm van corona te ontwikkelen die kunstmatige beademing of reanimatie vereist.”

“Meer dan ooit raden we rokers aan om te stoppen met roken zodat hun lichaam optimaal bestand is tegen infecties”, zegt Suzanne Gabriels, expert tabakspreventie bij Stichting tegen Kanker. “Deze gezondheidscrisis is een goede motivatie om te stoppen met roken, voor jezelf en voor anderen.”

Roken beschadigt de trilhaartjes in de luchtwegen. De beweging van die haartjes is nodig om stof, bacteriën, virussen en slijm uit de luchtwegen te verwijderen. Wanneer de trilhaartjes beschadigd worden, valt dit beschermingsmechanisme stil. “Maar er is goed nieuws. Zelfs al na een paar dagen rookstop begint het mechanisme zich te herstellen. Zo kun je beter herstellen van een infectie.”

Bij de Stichting tegen Kanker beseffen ze dat deze epidemie “een periode van onzekerheid en angst” teweegbrengt, wat het stoppen met roken bemoeilijkt. “Maar je staat als roker niet alleen. Wij helpen je via Tabakstop.be.”