Lof voor praktische opleiding bij CVO Vitant: kok en kelner na een jaar

De nood aan goed opgeleid horecapersoneel is groot. VDAB heeft voor 2020 opnieuw tien horecajobs voor keuken- en zaalpersoneel opgenomen in de jaarlijkse lijst van knelpuntberoepen. CVO Vitant in Antwerpen slaat daarom de handen in elkaar met The Mastercooks of Belgium en andere organisaties in de sector om aan die nood tegemoet te komen.

Bij CVO Vitant, het Centrum voor VolwassenenOnderwijs in Antwerpen, organiseren ze al vier jaar de eenjarige opleiding Kok & Kelner, maar ondanks de hoge succesratio zijn de opleiding en de vele kansen die ze te bieden heeft nog té weinig bekend. Daarom wil de school, die huist binnen de professionele infrastructuur van Campus PIVA, extra samenwerkingen aangaan.

“Binnen de opleiding Kok & Kelner worden de cursisten op een jaar tijd klaargestoomd voor het grote werk. De opleiding levert een heel breed spectrum op aan jobs in de horeca. Sommige oud-cursisten zijn intussen zelfs aan de slag in een sterrenrestaurant, maar net zo goed vinden onze afgestudeerden mogelijkheden in een eigen zaak, in het hotelwezen, evenementorganisaties tot zelfs cruiseschepen of luchtvaartcatering”, vertelt Sabine Clement van CVO Vitant.

Boeiend

Fleur De Strycker (21) uit Merksplas ging in september van start met de opleiding en hoopt via deze weg later haar eigen zaak te kunnen opstarten. Aan de Karel De Grote Hogeschool behaalde ze eerder al haar diploma bachelor in Internationaal Ondernemen. “Ik wil graag zelfstandige worden, maar wist nog niet goed wat en koos voor een algemene richting. Maar koken is echt mijn passie. Ook in mijn familie zijn ze er heel hard mee bezig. Daarom wilde ik graag nog een jaartje iets extra gaan doen om te ontdekken wat mij het meeste ligt. Bij PIVA kan je verschillende korte modules volgen en zo kwam ik bij deze opleiding van CVO Vitant terecht”, vertelt de jongedame.

Van haar keuze heeft ze geen spijt. “Het afgelopen halfjaar is al heel boeiend geweest. De opleiding is héél praktijkgericht. Ik heb onder meer al stage gelopen in de zaal bij sterrenzaak De Pastorie in Lichtaart. Anders zou je daar niet zo makkelijk binnen geraken als je gaat solliciteren, maar dankzij die stage kon ik er heel veel ervaring opdoen. In de keuze daarvoor heb je ook wel grote vrijheid.”

Dankzij de opleiding weet Fleur al meer welke richting ze uit wil. “Ik zou heel graag een eigen lunchbar met gezonde voeding runnen. Dat kan ik nog verder uitdiepen in een andere module. In combinatie met mijn eerdere studies rond ondernemen, denk ik dan voldoende beslagen op het ijs te komen”, getuigt ze.

