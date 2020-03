Technische jeugdkampen zijn in opmars

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dat geldt zeker voor techniek. Ook al staan initiatieven zoals robotkampen door de coronapandemie even ‘on hold’, ze zitten in de lift. “Hoe vroeger we jongeren kunnen stimuleren in techniek, hoe beter.”

Niet enkel de klassieke jeugdorganisaties, maar ook bedrijven zien heil in zogenaamde techniekkampen. “We organiseren ze deze zomer voor het derde jaar op rij. Het gaat om twee weken in de zomervakantie. De kampen vinden plaats op de locatie waar wij ook al langer onze reguliere kinderopvang aanbieden”, vertelt compensation & benefits manager Lien Vandelanotte van laminaatproducent UNILIN, met hoofdzetel in Wielsbeke. De techniekkampen worden georganiseerd met de Techniekacademie, die zich in dergelijke initiatieven specialiseert en ze op brede schaal uitrolt. “Het initiatief is voor kinderen van medewerkers, al mogen ze wel een vriendje of vriendinnetje meebrengen”, vertelt ze.

De speciale techniekkampen van UNILIN zijn bedoeld voor acht- tot twaalfjarigen. “Het gaat om kampen met focus op handvaardigheden en technologie, waarbij ze onder meer met Lego een robot bouwen en die programmeren via een tablet”, stelt Bart Den Tijn, verantwoordelijke voor het Operations Training Center. “We delen het programma op in twee leeftijdsgroepen en passen de inhoud aan volgens de leeftijd. Mijn eigen jongens, die negen en elf waren, waren alvast best enthousiast.”

Algemene trend

De techniekkampen sluiten qua leeftijd aan op de klassieke kinderopvang tijdens de vakantie, die eerder bedoeld is voor kinderen uit de lagere school. Al is er voor een bedrijf als UNILIN ook een andere drijfveer. “We willen met de kampen ook aantonen dat techniek interessant en leuk kan zijn. Hoe vroeger we jongeren kunnen stimuleren in techniek, hoe beter. Wij, en samen met ons de hele arbeidsmarkt, kijken aan tegen een tekort aan techniekers.”

De techniekkampen van UNILIN zijn overigens geen alleenstaand geval. Wie het zomerprogramma bekijkt van algemene jeugdverenigingen zoals Activak, Kazou en Sporta, merkt toch stilaan een uitgebreider en innovatiever aanbod: van YouTube- en Vlog-kampen tot jeugdkampen met drones. Initiatieven die vaak snel volgeboekt zitten. Al maken toch vooral de klassieke sport- en jeugdkampen nog de dienst uit deze zomer.

