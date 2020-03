Techniek 'on the beat': opleiding licht- en geluidstechnicus bij Syntra Midden-Vlaanderen

Bij Syntra Midden-Vlaanderen in Sint-Niklaas zijn de opleidingen tot licht- en geluidstechnicus al jaren in trek. Negen cursusbegeleiders staan er met beide voeten in de praktijk. Coördinator en lichttechnicus Valeer Van den Nest neemt ons mee in de coulissen van een geknipte opleiding voor wie ‘iets anders’ wil.

“Mijn eigen bedrijf LGO – Licht Geluid Opleidingen – vond onderdak bij Syntra”, zegt de docent. “We geven de opleiding met eigen apparatuur al meer dan 20 jaar. Aan de basis lag de noodzaak om aan goeie techniekers te raken. De 9 cursusbegeleiders zijn expert in het vak. Jaarlijks kiezen een 15-tal cursisten voor licht en 35 à 40 cursisten voor geluid: de verhouding is zowat 1 op 3.”

Licht- en geluidstechniek biedt vooral mogelijkheden in concerten, theater, festivals, fuiven, bedrijfsevents. “We richten ons volledig naar het live gebeuren. Er zijn veel evenementen, dus is er vraag naar goeie techniekers met een brede kennis en - belangrijk - waar je op kan rekenen. Je plan trekken en stipt zijn wordt wel eens onderschat: je hebt onregelmatige uren, maar het is wel heel afwisselend. We hebben cursisten die in een paar jaar tijd een mooi internationaal CV opgebouwd hebben als technicus.”

Carrièreswitch

Er zijn 30 lessen voor lichttechniek en 24 lessen voor geluid. De opleiding trekt jonge mensen (vanaf 18) die graag met muziek bezig zijn, ouderen die iets anders willen of muzikanten die meer willen weten over de techniek. “We hebben een individueel leersysteem, je kan het hele jaar door instappen. Dat doen we omdat veel cursisten toch al wat voorkennis hebben. Dat maakt natuurlijk dat er onderdelen zijn die je kan skippen of sneller doorlopen. Daarom bieden we licht en geluid afzonderlijk aan. Je gaat op je eigen tempo door de cursus.”

Geen muurbloempjes

“Aan de opleidingen kan ook een stage gekoppeld worden, meestal in een productiebedrijf. Daar leer je in een publieksomgeving en met collega’s de kneepjes van het vak. Je legt nuttige contacten. Het is een job waarbij je de touwtjes in handen moet nemen én kunnen samenwerken. Muurbloempjes worden niet gauw opnieuw gevraagd. Je kan meteen aan de slag, want er is veel vraag naar goeie, betrouwbare techniekers. Kijk maar op www.podiumkunsten.be: daar vind je de meeste vacatures en dat zijn meestal alleen nog maar de cultuurcentra.”

