Tot 1.600 euro per maand overbruggingsrecht voor zelfstandigen die sluiten door corona-epidemie

Tijdens de coronacrisis wordt het overbruggingsrecht voor zelfstandigen uitgebreid, zo melden ministers Nathalie Muylle en Denis Ducarme vrijdag. “Zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis sluiten, krijgen via soepele voorwaarden het volledige maandelijkse overbruggingsrecht van maximaal 1.614,10 euro.”

“De impact van de coronacrisis is erg groot”, aldus Vlaams minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V). “Veel zelfstandigen moeten hun zaken sluiten als gevolg van het noodplan of sluiten uit eigen beweging omdat de klanten wegblijven. We zorgen ervoor dat zelfstandigen die hun zaak geheel of gedeeltelijk moeten sluiten, een overbruggingsrecht ontvangen voor de volledige kalendermaand.”

Wie zijn zaak vrijwillig sluit, kan een beroep doen op het overbruggingsrecht voor de volledige kalendermaand, als de sluiting minstens zeven opeenvolgende dagen duurt.

duurt. Wanneer zelfstandigen hun activiteit als gevolg van het noodplan of om economische of gezondheidsredenen moeten onderbreken, kunnen zij beroep doen op het overbruggingsrecht. Voor een maand onderbreking krijgen ze 1.291,69 euro zonder kinderlast en 1.614,10 euro met kinderlast.

Zelfstandigen hebben voor de maanden maart en april recht op een volledige maand onderbrekingsrecht als ze zich in een van volgende categorieën bevinden:

Een gehele of gedeeltelijke sluiting als gevolg van het noodplan coronavirus. Een gedeeltelijke sluiting is bijvoorbeeld een restaurant dat wel nog afhaalmaaltijden verdeelt. Een voorbeeld van een volledige sluiting: een zelfstandige uitbater van een kledingwinkel sluit zijn zaak vanaf 18 maart als gevolg van het noodplan coronavirus.

Een volledige sluiting uit eigen beweging voor minstens zeven opeenvolgende dagen. Bijvoorbeeld: een kapper die – wettelijk gezien – niet dient te sluiten, maar dat toch doet omdat de klanten wegblijven, kan na zeven dagen sluiting ook aanspraak maken op het maandbedrag.

Het onderbrekingsrecht is van toepassing op zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten. Enkel wie geen vervanginkomen heeft, kan aanspraak maken op dat overbruggingsrecht.